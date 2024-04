Per la prima volta anche a Catania si celebra la "festa delle famiglie"

Famiglie Arcobaleno, l’associazione italiana dei genitori omosessuali ha organizzato anche a Catania per domenica 5 maggio, per la prima volta, festa delle famiglie 2024 che sarà aperta ad ogni tipo di nucleo familiare. "Famiglie alla riscossa" è lo slogan scelto a livello nazionale per l'evento "perché da più di vent’anni - si legge in una nota inviata dall'associazione culturale Madè - il vuoto normativo ci costringe a una continua corsa alla conquista di quei diritti che ci vengono negati".

Le iniziative si svolgeranno nell'ambito del Lungomare Fest, in Piazza Tricolore dalle ore 10 alle 18 e saranno dedicate alla memoria di Luigi Carollo, esponente della comunità Lgbtq+ recentemente scomparso. "Difensore dei diritti, - si legge ancora - Luigi Carollo ha dimostrato con la sua vita ed il suo impegno che, se si lotta per un diritto, non è consentito alcun passo indietro. Noi di Famiglie Arcobaleno lo sappiamo e per questo non finiremo mai di chiedere pari diritti per i nostri figli e le nostre figlie e piena uguaglianza familiare. A Catania le bandiere con i tre cuori sventoleranno il 5 maggio per una domenica all’insegna della cultura dei diritti, dell’inclusione e dell’arte. L’appuntamento è alle 10 con gli interventi di benvenuto dei rappresentanti di Famiglie Arcobaleno, ArciGay Catania e Famiglie Orgogliose, Open, Arci e Cip (Culture e identità plurali)". Ad aprire la feta sarà la Marionettistica dei Fratelli Napoli, con l’opera dei pupi che, accogliendo l'invito dell’attrice Egle Doria, referente interna di Famiglie Arcobaleno per la Sicilia, metterà in scena l'incontro di Bradamante con la principessa spagnola Fiordispina, che riesce a dar libera voce all’ amore.

"Ci racconteremo alla città, in due diversi momenti, con i libri parlanti testimonianze di storie di vita color arcobaleno. Tante le attività creative esclusivamente dedicate ai più piccoli: il cerchio dei racconti in cui Paola Bonaccorso, Simone Felicetti, Paolo Zagame, Federica Zuccarello leggeranno storie inclusive ; il laboratorio We are Family Unity through Sound, condotto dalla musicoterapeuta Skje Cameron; il libero canto dell’artista Lydia Giordano che incanterà con 'La colombella bianca'. Momenti di vita e di arte per diffondere la cultura dei diritti - conclude la nota degli organizzatori- e dire a tutti che è l’amore che crea una famiglia ed ogni famiglia è un’opera d’arte".