Festa di primavera, "Borgo-Sanzio" al centro di un progetto aggregativo

Giornata di festa per celebrare la Primavera. L’ennesimo evento di una lunga serie che ha visto, in questi ultimi cinque anni, il territorio di “Borgo-Sanzio” al centro di un progetto aggregativo che ha unito idealmente tante piazze e parchi. Quella di ieri a Vulcania è stata speciale e assolutamente riuscita grazie alla sinergia tra il III municipio di Catania con l’associazione di volontariato e protezione civile “Gruppo Volontari Italia” oltre alla partnership con l’Altair di Vulcania.

Un evento di grande partecipazione che si è tenuto in piazza Aldo Moro e che, accanto a momenti di puro divertimento come balli e canti, ha visto tante iniziative utili come il corso di Blsd e di protezione civile, “È stato un bel momento di grande partecipazione per tutti- afferma il presidente di “Borgo-Sanzio” Paolo Ferrara- ringraziamo i nostri partner e la III commissione Cultura di “Borgo-Sanzio” con il presidente Strano, il vice Riolo, il consigliere Rapisarda, il consigliere Mammana, il consigliere Di Grazia e tutti i presenti per la loro partecipazione. Vedere così tante famiglie che vivono il quartiere è fondamentale per renderlo più vivibile e sicuro”.