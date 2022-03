8 marzo, incontri e iniziative a Catania in occasione della "Festa della Donna"

Un 8 marzo all'insegna delle iniziative contro la guerra, di solidarietà alle donne ucraine e alle donne afghane, ma anche del lavoro e della parità di genere. Con l'occhio ai problemi della Sicilia, che vede l'occupazione femminile inchiodata al 29% e un sistema della rappresentanza regionale monco che non garantisce le pari opportunità.

A Catania, alle ore 10, a piazza Dante, sarà inaugurato lo Sportello donna dedicato ad Elvira Colsi, sindacalista della Cgil scomparsa nel 2020. Il centro informerà sui diritti delle donne in ambito occupazionale e sociale, offrirà ascolto, consulenza e tutela, anche in termini di contrasto alle molestie sul lavoro, ai soprusi e alle violenze e di gap retributivo rispetto ai colleghi di sesso maschile. A Vizzini, in piazza Umberto I, alle 10, sarà inaugurata la panchina a sostegno delle INIZIATIVE per la cura dell'endometriosi, nell'ambito del progetto Shubh a sostegno delle donne immigrate. A Caltagirone, alle 17, all'hotel Villa Sturzo, si svolgerà un dibattito sul tema 'Donne, libere e protagoniste'.

Si terrà sempre domani, 8 marzo alle ore 17 nella sala conferenze di “Villa Fortuna” ad Aci Trezza, l’evento “Per le donne con le donne” organizzato dall’Ufficio provinciale Pari opportunità della Ugl, con il patrocinio del Comune di Aci Castello, in occasione della “Giornata internazionale della donna”. Una manifestazione che celebrerà l’universo femminile attraverso i ritratti di donne che hanno fatto la storia (sante, guerriere, imprenditrici, artiste, scrittrici) raccontate da Susanna Basile, Maria Luisa Caligiore e Cettina Marcellino, componenti del gruppo dell’Ufficio pari opportunità della Ugl guidato da Giusy Fiumanò che introdurrà il tema.

Il tema della conciliazione tra lavoro e famiglia sarà al centro della conferenza dal titolo “Donne e leadership: una sfida ancora aperta” in programma domani, alle 9,30, nell’aula 1 di Palazzo Ingrassia (via Biblioteca 4) e online su MS Teams. Ad organizzare l’evento il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università di Catania. Apriranno i lavori la prorettrice Francesca Longo e la delegata alle Pari opportunità Adriana Di Stefano dell'ateneo catanese, l’assessore alle Pari opportunità del Comune di Catania Barbara Mirabella e la direttrice del Dipartimento di Scienze della formazione Loredana Cardullo.