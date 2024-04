Festa della Liberazione, deposta dal vicesindaco La Greca una corona di alloro nel sacrario dei Caduti

Nel sacrario dei caduti alla Chiesa di San Nicola all’Arena per il 79esimo anniversario della Liberazione si è svolta una breve cerimonia in ricordo dei Caduti, con una deposizione di corona di alloro nel monumento di piazza Dante. Presenti alla commemorazione il vicesindaco di Catania, Paolo La Greca, in rappresentanza del primo cittadino, assieme al prefetto, Maria Carmela Librizzi, all’arcivescovo, Luigi Renna, al questore, Giuseppe Bellassai e altre autorità.

Subito dopo, il vicesindaco, nella corte di Palazzo degli Elefanti, assieme al sindaco di Militello in Val di Catania e ai rappresentanti dell’Anpi, dei sindacati e delle associazioni dei combattenti, ha deposto la corona d’alloro del Comune alla lapide che ricorda i caduti catanesi per la guerra di Liberazione.