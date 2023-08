Misterbianco, al via la festa della Madonna degli ammalati

Presentata stamani nella sala Matrimoni del Palazzo del Senato il programma dei festeggiamenti in onore alla Madonna degli ammalati. Una festa che affonda le proprie origini nella storia del comune distrutto dall’eruzione del marzo 1669 e che proprio in quei luoghi viene ricordata nella piccola chiesetta omonima che anticamente si trovava fuori le mura del comune e destinata ad accogliere chi era colpito da peste, colera ed altre malattie contagiose. “Quest’anno la festa sarà allungata – ha detto il sindaco Marco Corsaro – perché desideriamo fare riappropriare di questo momento le giovani generazioni e per questo motivo accanto alle cerimonie religiose abbiamo voluto inserire momenti culturali di storia locale ma anche di sport, di musica, di politica sociale e di spettacolo.”

In realtà quest’anno si parte già sabato 2 settembre con una manifestazione al parco di Campanarazzu “Calici sotto le stelle” per proseguire fino a giorno 11. La commissione dei festeggiamenti in collaborazione con l’Amministrazione comunale per questa edizione hanno inserito anche una marcialonga, per riprendere le manifestazioni di atletica che culminavano con il “Trofeo podistico internazionale” per il quale il sindaco si è dichiarato disponibile in futuro ad una ripresa. La parte storica è legata alla campana che venerdì mattina sarà portata in processione al Santuario ed alla doppia processione del sabato dal centro storico al santuario e nel pomeriggio dalle vestigia di Campanarazzù al Santuario quasi a sottolineare il cammino di una comunità che si ritrova nei luoghi che diedero origine alla nascita del comune.

Ci saranno anche momenti legati “Street food” o cibo da strada, al jazz, alla storia locale, al teatro ed allo spettacolo con Ruggero Sardo e Gino Astorina. Alla presentazione del programma oltre al sindaco Corsaro, il parroco Giovanni Condorelli con la commissione dei festeggiamenti, il presidente del Consiglio Comunale Lorenzo Ceglie e gli assessori Dario Moscato, Marina Virgillito e Dino Marino.