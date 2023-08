Tragedia alla festa patronale di Militello, tubo spara coriandoli finisce sui fedeli: un morto

Si è trasformata in tragedia la festa patronale in onore del Santissimo Salvatore di Militello. Intorno alle ore 17, poco dopo la "Nisciuta" durante lo spettacolo pirotecnico con sparo di coriandoli, il tubo di un compressore metallico sarebbe precipitato sui fedeli. Il bilancio è pesantissimo: un uomo è morto e la moglie è rimasta ferita a un gomito. Nonostante gli immediati soccorsi da parte del personale sanitario del 118, non c'è stato nulla da fare per il 65enne, Franco Carrera, deceduto alcuni minuti dopo essere stato investito dallo scoppio. Ferita a un braccio la moglie della vittima che è stata trasportata in ospedale.

Sono rimasti coinvolti dall'incidente anche i componenti di un'altra famiglia e una minore, anche loro soccorsi in ospedale. Ferita di striscio ad una gamba la giornalista Sarah Donzuso di Video Mediterraneo, impegnata nella diretta televisiva della festa che è stata immediatamente sospesa. La Procura di Caltagirone, intanto, ha aperto un'inchiesta delegando le indagini ai carabinieri che acquisiranno anche le immagini girate dall'emittente televisiva Video Mediterraneo che trasmetteva in diretta la festa.

"È una tragedia quella che ha colpito in questo giorno di festa la nostra comunità - ha detto a Cataniatoday il sindaco di Militello, Giovanni Burtone - Siamo sconvolti per il povero Franco. Le autorità competenti accerteranno le dinamiche e le eventuali responsabilità. Per noi c'è in questo momento solo dolore e costernazione".