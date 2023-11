Festa in piazza I Vicerè, prodotti tipici in esposizione e attività per bambini e amici a 4 zampe

Dopo i sopralluoghi ed i lavori di manutenzione straordinaria per piazza I Vicerè è arrivato il momento della festa. Un appuntamento aggregativo con le associazioni, le istituzioni, i commercianti ed i comuni cittadini che si stringono attorno ad uno dei più importanti spazi del II municipio. Da ieri e per tutta la giornata di oggi, dalle 10 e fino alle 23, piazza I Vicerè sarà in festa con l’esposizione di prodotti tipici, l’artigianato ed i profumi di Sicilia. E ancora laboratori creativi per bambini, amici a 4 zampe-consigli dell’esperto, intrattenimento con artisti di strada, degustazione e vendita di cibo e bevande.

Per l’occasione le associazioni di protezione civile svolgeranno attività dimostrative di prevenzione e sicurezza. Il presidente di “Picanello-Ognina-Barriera-Canalicchio” Claudio Carnazza sottolinea che "questi progetti servono a risvegliare quel senso civico e quella forma di cittadinanza attiva su cui bisogna puntare per avere quartieri aggregativi e più a misura d’uomo. Una posizione condivisa anche dal presidente della III Commissione allo Spettacolo Diego Monasteri che sin dal primo momento in cui è arrivata la proposta per questa iniziativa (prima discussa e approvata dalla stessa Commissione allo Spettacolo e poi passata in consiglio e votata favorevolmente dai suoi componenti) era chiaro che al centro di tutto ci sarebbe stata piazza I Vicerè".

"La collaborazione - conclude Carnazza - con l’amministrazione centrale, l’associazione “Un battito ed un respiro”, l’istituto “Italo Calvino” in questo ambito è determinante. Non solo, anche oggi ci sarà una grande partecipazione dei più piccoli grazie al concorso “Disegna la tua piazza” con bambini e bambine che mostreranno a tutti i presenti come vedono piazza I Vicerè".