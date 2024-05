Aci Castello, definito il programma dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista

Sabato 1 giugno 2024, alle ore 11, presso la sala monsignor Salvatore Arista dell’oratorio parrocchiale, situata in vico oratorio n. 4, si terrà la conferenza stampa di presentazione del vasto programma di eventi religiosi, folkloristici e culturali dei solenni festeggiamenti in onore del santo patrono del borgo marinaro. I festeggiamenti entreranno nel vivo nei giorni 23, 24 e 25 giugno, con la tradizionale pantomima "U pisci a mari" e la processione del simulacro del santo per le vie del paese. All'evento prenderanno parte diverse personalità di rilievo, tra cui don Carmelo Torrisi, parroco della parrocchia San Giovanni Battista, il sindaco del comune di Aci Castello, Carmelo Scandurra, Giovanni Valastro, presidente della confraternita San Giovanni Battista, e Giuseppe Buzzurro, presidente dell’associazione culturale, folkloristica e di tradizioni popolari "U pisci a mari".

La conferenza sarà moderata da Filippo Agostino Russo, responsabile per la comunicazione della commissione festeggiamenti. Saranno inoltre presenti i rappresentanti di tutte le realtà parrocchiali e associative di Acitrezza, rendendo questo incontro un momento importante per tutta la comunità. La conferenza offrirà l'opportunità di scoprire in dettaglio il programma delle celebrazioni, che promette di essere ricco di eventi significativi e coinvolgenti, volti a onorare la figura di San Giovanni Battista e a valorizzare le tradizioni del borgo marinaro.

I festeggiamenti di quest'anno, come da tradizione, si annunciano come un'occasione imperdibile per i residenti e i visitatori, che avranno l'opportunità di partecipare a manifestazioni di grande valore culturale e religioso, rafforzando il senso di comunità e continuità con le radici storiche e spirituali del luogo.