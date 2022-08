Presso la chiesa del Cristo Re si benedicono i cani in occasione della festa di San Rocco

Nella giornata del 16 agosto presso la chiesa del Cristo Re di Corso Italia si è festeggiato San Rocco, raffigurato nell' iconografia sacra con accanto un cagnolino che lo aiutò quando si ammalò di peste. Per l'occasione è avvenuta la benedizione dei cagnolini del quartiere, ad opera di padre Roberto Catalano. "I nostri amici animali saranno meno intelligenti dell’essere umano - spiega padre Roberto - ma sono molto fedeli. Anche se il nostro amore per loro non deve mai sostituire quello verso i nostri fratelli e sorelle". Una celebrazione particolarmente gioiosa sia per i fedeli che per i celebranti, alle volte interrotti dai cani. "Ma al momento della benedizione - conclude padre Roberto - è sceso un rispettoso silenzio da parte dei cani, quasi a voler smentire di non essere meno intelligenti di noi umani".