Confermati i festeggiamenti agatini del 17 agosto: la Santa torna tra la gente

Via libera alle celebrazioni agatine del 17 agosto. In base a quanto comunicato dalla diocesi etnea, la Santa Patrona della città di Catania potrebbe finalmente tornare tra la i suoi devoti, uscendo anche fuori dalla cattedrale. Anche se per avere la certezza bisognerà aspettare il programma definitivo. "La Presidente del Comitato della Festa di Sant'Agata, Mariella Gennarino, ed il parroco della Cattedrale, monsignor Barbaro Scionti, dopo avere partecipato alla riunione del comitato ordine e sicurezza - si legge nella nota appena inviata - hanno la gioia di comunicare che le Celebrazioni estive in onore di Sant'Agata si svolgeranno secondo il consueto programma, così come avveniva tradizionalmente prima dell'inizio della pandemia". Le Celebrazioni liturgiche e le manifestazioni collaterali si svolgerano nel rispetto delle norme anti-Covid.