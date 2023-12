Festa di Sant'Agata: Consoli confermato capovara, Trantino non salirà sulla carrozza del Senato

"Il prossimo tre febbraio non salirò sulla carrozza del Senato. Io sono allo stesso livello dei cittadini, che mi potranno vedere in strada. Saliranno a bordo, invece, i tre ragazzi vincitori di un concorso indetto nelle scuole medie catanesi per lanciare idee e riflettere sul futuro di Catania, insieme all’unico assessore donna del Comune, Viviana Lombardo". Lo ha detto il Sindaco di Catania, Enrico Trantino, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione delle iniziative in programma per la prossima festa di Sant'Agata. Anche per l'edizione 2024 Claudio Consoli è stato confermato capovara.

Il tema delle celebrazioni sarà "Sant’Agata e la luce del martirio nel nostro tempo", con un il programma delle celebrazioni (disponibile a questo link) che prevede una prima parte essenzialmente pastorale che riguarda la preparazione spirituale ai festeggiamenti con celebrazioni, catechesi e testimonianze. Ed una seconda parte con le indicazioni sulle attività, dal triduo fino al giorno conclusivo dell’Ottava.

"Tutta la città è coinvolta - ha aggiunto l'arcivescovo Luigi Rennna, lanciando un apppello ai cittadini - ma non usiamo Sant’Agata per esibirci. Il Comitato dei festeggiamenti dovrà avere una silenziosa operosità. Per quanto riguarda le associazioni agatine, rivedrò gli statuti, in quanto devono essere costituite da uomini e donne che non hanno conti in sospeso con la giustizia. Con una certificazione che attesti il loro stato di associato. Chiedo, inoltre, che non vengano stampate magliette con il volto di defunti, anche se capisco il dolore della perdita di un congiunto o di un amico. Per loro ci sarà una santa messa da me presieduta in occasione dell'uscita della candelora in suffragio delle persone che vogliamo ricordare".