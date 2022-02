Sant'Agata, le restrizioni non fermano la devozione dei fedeli

In molti non hanno rinunciato a partecipare alla festa di Sant'Agata, venendo in piazza Duomo già all'alba. La messa dell'Aurora l'hanno vista sul telefono e la "santuzza" non sarà esposta alla luce del sole, ma per i devoti è comunque importante essere qui oggi. C'è chi ha fatto in auto oltre 1300 chilometri. Chi comprende le restrizioni e le accetta, suo malgrado. E chi proprio non le condivide...