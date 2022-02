Festa d' Sant'Agata, la messa dell'Aurora in diretta dalla Cattedrale

Per il secondo anno di fila, le celebrazioni agatine si terranno in diretta streaming con accesso limitato. L'apertura del Sacello Agatino ed il messaggio alla città di Catania del parroco della Cattedrale, Barbaro Scionti. Al suo fianco, il Capovara Claudio Consoli e la presidente del comitato dei festeggiamenti, Mariella Gennarino. Presente per il Comune il vicesindaco Roberto Bonaccorsi