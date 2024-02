Festa di Sant'Agata, le 'Ntuppatedde replicano a Renna: "La danza è preghiera"

In seguito alle dichiarazioni dell'arcivescovo di Catania, Luigi Rennna, che anche durante la messa dell'Aurora in onore di Sant'Agata ha ribadito il suo monito contro la presenza delle 'Ntuppatedde durante i festeggiamenti del 3 febbraio, la portavoce Elena Rosa è intervenuta con un comunicato, ribadendo il valore simbolico delle esibizioni danzanti. Di seguito la nota.

"La nostra apparizione, la mattina del 3 febbraio, rivendica la presenza del femminile nella festa, siamo devote alla santa, alla donna e alla libertà. Sant’Agata ricordiamo è morta non di morte naturale ma per mano di uomo. Non abbiamo mai mancato di rispetto alla religiosità della festa e la nostra non è una 'esibizione individualistica', ma è relazione, comunità e aggregazione gioiosa. Consideriamo la danza una manifestazione del sacro. Perché la danza è preghiera, è comunità, è liberazione. La profetessa Miriam, sorella d'Aronne, esterna la sua esultanza e ringrazia Dio, dopo il passaggio del Mar Rosso, 'formando cori di danze' con le altre donne, suonando i timpani e cantando (Cf Es 15,20). Non smentiamo gli aspetti pagani della nostra presenza semplicemente perché fa parte della storia, ricordando anche il lontano culto di Iside. Non vogliamo cancellare le tracce del passato perché quello che siamo è una stratificazione di memoria e diversità. Nel 2013 siamo ritornate omaggiando le ultime ‘Ntuppatedde apparse nel 1868 quando furono insultate, fischiate e cacciate via in quanto donne che rivendicavano la propria libertà. Il passato persiste nel presente e qui si pone di nuovo una negazione che riguarda sempre la donna, vogliamo ritornare a negarle come nei secoli passati perché adesso danzano con un velo e un fiore in mano?".

Nel video, le 'Ntuppatedde la mattina dello scorso 3 febbraio

"Il nostro passo è così pericoloso? È necessario confrontarsi - continua ancora la lunga nota - dialogare e capire le motivazioni antropologiche e sociali che sottendono ad un movimento che perdura da più di dieci anni e che la gente ormai aspetta. Che piaccia o no 'la festa è un pullulare di più realtà che in quei giorni si ritrovano insieme a convivere nella pluralità del loro linguaggio'. D’altronde la Festa di S.Agata perché si chiama festa e non Funerale di S.Agata? Perché le candelore si annacano e dunque danzano circondate dalle bande con il reportorio dei più disparati brani popolari? Perché i fuochi d’artificio? Perché un proliferare di fumi, banchetti e bancarelle festose? Perché è festa e la festa è dei cittadini e delle cittadine, e della devozione che assume le forme della gioia come quelle della preghiera. Non siamo affatto noi il problema e lo scandalo della festa di S.Agata. Queste affermazioni che ci vogliono sradicare ci sembrano provenienti da un oscuro e triste passato di repressioni oltre che anacronistiche in questo momento storico, e ciò non fa che sottolineare l'importanza e la necessità sociale della nostra presenza".