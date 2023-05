Trecastagni, si avviano a conclusione i festeggiamenti in onore di Sant'Alfio

Si è appena svolta la festa di Sant’Alfio a Trecastagni, una celebrazione molto sentita dalla comunità locale, ricca di tradizione e devozione. La festa ha raggiunto il suo culmine il 10 maggio, giorno in cui si celebra la festa dei Santi Martiri Alfio, Cirino e Filadelfo, co-patroni del paese. La giornata del 10 iniziata con la sfilata dei carretti siciliani e il loro saluto presso il santuario, procede con l’uscita dei santi alle ore 13, continuando con la processione del fercolo, accompagnato dalla banda musicale e seguita e trainata dai devoti in abiti tradizionali. Il corteo si snoda per le vie del paese, chiudendo davanti al santuario di Sant'Alfio, dove i Santi vengono portati in processione all'interno della chiesa per la celebrazione di chiusura.

Il sindaco, Giuseppe Messina ha dichiarato: "Tengo a ringraziare la Prefettura per il supporto dato in questi giorni, così come la giunta, il consiglio comunale e tutte le forze dell'ordine, compresi i carabinieri e la polizia municipale, gli uffici commercio e manutenzione del Comune. Un ringraziamento particolare va anche alla protezione civile, alla misericordia, ai medici e ai paramedici. Desidero inoltre ringraziare l'assessore regionale delle autonomie locali, Andrea Messina per il suo sostegno, in rappresentanza del presidente della regione Schifani, così come il presidente dell'assemblea regionale siciliana, onorevole Gaetano Galvagno, l'on. Giuseppe Lombardo, l'on. Dario D'Aidone e i sindaci presenti dei comuni limitrofi. Ringrazio Padre Orazio Greco e il comitato dei festeggiamenti del santuario per l’organizzazione della festa. Ho apprezzato con affetto la presenza di alcuni personaggi di spicco catanesi, come Carmelo Caccamo, che ha dedicato una canzone ai Santi e il conduttore e autore televisivo Salvo La Rosa. Le varie manifestazioni hanno avuto un grande successo, in particolare la serata dei fuochi a cura dei partiti: Sant’Alfio, Collegiata e Tondo, la sfilata dei carretti siciliani e le candelore che hanno arricchito questa grande festa e questi particolari momenti di devozione nei confronti dei nostri Santi Fratelli Martiri: Alfio, Cirino e Filadelfo. Infine, voglio ringraziare i cittadini di Trecastagni che hanno collaborato appieno con l'amministrazione comunale."

Il 9 maggio è stata la serata dei fuochi d'artificio, un grande spettacolo che ha attirato tantissime persone. I festeggiamenti non sono ancora finiti, Domenica 14 Maggio sarà una giornata dedicata alla sfilata dei carretti siciliani e dei gruppi folkloristici, un momento di grande allegria e colori per la comunità. L'assessore al Turismo Edmondo Pappalardo, coadiuvato dall’assessore alla cultura, ha commentato: "La festa di Sant'Alfio rappresenta un'occasione unica per la comunità di Trecastagni di mostrare al mondo le proprie tradizioni e la propria devozione ai santi fratelli martiri. "La presenza di gruppi folkloristici e la manifestazione dei carretti siciliani hanno arricchito la festa, attirando visitatori da tutto il mondo. Questo ha avuto un impatto significativo sull'economia locale e ha dato l'opportunità alla comunità di condividere la propria cultura e la propria storia. Mai come quest'anno Trecastagni è stata fulcro di cultura e turismo."