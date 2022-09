Grande festa in occasione dello "Sport City Day"

"Grande festa di sport in occasione dello Sport City Day svoltosi al Parco Agos Green&Smart di Vulcania, inaugurato nel weekend". Questo il commento di Laura Galimberti, Legal Affairs Director & Corporate Sustainability Agos, che esprime la sua soddisfazione per l’immediato utilizzo del parco appena riqualificato per un’iniziativa sportiva di così grande importanza. Laura Galimberti ha evidenziato il valore del progetto Parchi Agos Green&Smart, che "concretizza la strategia Agos nell’ambito della sostenibilità, vale a dire essere una società riconosciuta che agisce con rispetto dell’ambiente e della collettività nel senso più ampio del termine. I parchi rappresentano la manifestazione in concreto di questa filosofia".

"È importante dare una possibilità ai giovani di esprimersi nello sport - dichiara - che accanto al tema ambientale del green, dell’arte e della tecnologa smart è una delle quattro dimensioni che caratterizzano tutti i Parchi Agos che stiamo realizzando in Italia. È fondamentale per questi interventi la collaborazione tra pubblico e privato, tra società profit e società non profit. Catania sta diventando sempre più viva e ci fa piacere, come azienda, essere al fianco dei cittadini e di tutta la collettività per sviluppare gli aspetti positivi, di cui talvolta tendiamo a dimenticarci".

La grande affluenza di famiglie, ragazzi e la presenza tra gli altri di Enzo Falzone vice Presidente vicario del Coni Sicilia, di Francesco Scuderi Olimpionico a Sidney come tastimonial, di Enzo Parrinello e Giuseppe Leanza per la Fondazione SportCity organizzatore dell'evento che si è tenuto in trentasei città contemporaneamente e di tanti altri esponenti del mondo dello Sport insieme ai piccoli atleti che si sono esibiti nelle varie discipline sportive, ha reso vivo il parco per tutta la mattina dando sicuramente un segnale positivo che ha colto esattamente lo spirito dell'iniziativa giunta alla seconda edizione e fortemente voluta da Fabio Pagliara Presidente della Fondazione SportCity che ne è ideatore e promotore.