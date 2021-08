PD, Fausto Raciti non parteciperà alla Festa dell'Unità

"Non parteciperò alla festa regionale del Pd siciliano che inizia oggi a Marina di Ragusa. Non lo farò perché è stata resa impossibile la partecipazione del sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, che avevo coinvolto per un dibattito sull'immigrazione alla luce di un esperienza in prima linea nel campo dell'accoglienza e di una storia limpidamente di centrosinistra. Ne risulta un programma più povero, privo di uno degli argomenti centrali dell'agenda politica siciliana e nazionale". Così il deputato del Pd, Fausto Raciti, esponente dell'area Orfini, che non ha partecipato alla Festa dell'Unità organizzata dal Pd a Marina di Ragusa, cominciata ieri.

"Questo tipo di feste, per chi le sa organizzare, rappresentano il partito che si ha in mente. Quello che ne viene fuori è l'opposto del Partito democratico immaginato da Enrico Letta con le 'Agorà Democratiche' - aggiunge - e cioè che sappia aprire, coinvolgere, crescere per qualità dell'offerta politica e pluralismo delle idee. Evidentemente al segretario regionale Anthony Barbagallo va bene così. Dal mio punto di vista è un modo di interpretare il compito del Pd che non condivido".