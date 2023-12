Botti illegali per le festività natalizie, Saverino (PD): "Serve senzisibilizzare e informare"

“Le festività natalizie ripropongono il problema della vendita dei botti illegali. Nonostante si intensifichino i sequestri ed il lavoro prezioso di prevenzione da parte di polizia, carabinieri e guardia di finanza, con decine di chili di materiale esplosivo spesso conservato senza un minimo di sicurezza e nonostante divieti e ordinanze varie, il mercato dei fuochi pirotecnici illegali non conosce crisi. Accanto alle bancarelle abusive agli angoli delle strade, prolifera anche l'acquisto on-line”.

Lo afferma la deputata all’Assemblea regionale siciliana del Partito Democratico Ersilia Saverino. “Per combattere in modo efficace questo mercato illegale occorre un’opera di sensibilizzazione e di informazione, soprattutto nelle scuole, sui rischi che queste vere e proprie Santa Barbara possono provocare soprattutto tra i giovanissimi. Per evitare il “bollettino di guerra” nei vari pronto soccorso degli ospedali, lanciamo un appello ribadendo che, per festeggiare Natale e soprattutto il nuovo anno, non servono petardi potentissimi e assordanti. “Bombe” rumorose che spaventano pure i nostri amici a quattro zampe” aggiunge, infine, l’onorevole Saverino