A San Gregorio ritorna il Carnevale: ecco le iniziative in programma

Ritorna il Carnevale a San Gregorio, dopo la “sosta” forzata causa del Covid. Gli alunni degli Istituti comprensivi, “Purrello” e “Savio” potranno partecipare ad un concorso carnascialesco con la costruzione di piccoli carri o la formazione di gruppi in maschera a tema con riferimento ai diciassette obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Le esibizioni si terranno nelle mattinate del 16 febbraio nei locali dell’Istituto “M. Purrello” e del 17 febbraio nei locali dell’Istituto “Savio”.

Martedì 21 febbraio, invece, sarà il Centro diurno per la famiglia ad ospitare per una pomeridiana, dalle ore 17 alle ore 19 e 30, bambini, giovani e anziani in un divertente ballo in maschera.

A promuovere l’iniziativa è stata la consigliera Rosaria Guglielmino coadiuvata dall’amministrazione comunale, guidata da Carmelo Corsaro; dall’assessore per i Servizi sociali, Seby Sgroi e in collaborazione con i giovani del progetto Sai (Sistema accoglienza e integrazione per i minori stranieri non accompagnati), progetto attuato dalla “Iblea Servizi Territoriali” a San Gregorio. Le classi a turno mostreranno il loro lavoro alla giuria e saranno accolti da un gruppo di animazione carnevalesca proposto dall’amministrazione comunale in collaborazione con i minori stranieri non accompagnati del progetto Sai. La giuria sarà composta da insegnanti, dall’assessora alla Pubblica istruzione, Giusi Lo Bianco, e da un giovane e una educatrice del Progetto Sai.

La giuria assegnerà tre attestati di merito per il miglior carro allegorico o gruppo classe in maschera che rappresenta meglio il tema dell’Agenda 2030. A ogni classe partecipante sarà dato un ricordo dall’amministrazione Comunale.

"Dopo gli anni bui del Covid – ha spiegato la consigliera Guglielmino – è importante rivivere a scuola l’emozione che dà la festività del carnevale. Gli alunni partecipano con gioia a questi eventi che coinvolgono spesso anche le mamme. C’è voglia di tornare alla normalità. L’ultimo carnevale – ha concluso - lo facemmo nel febbraio del 2020, appena in tempo dallo scoppio dell’epidemia".

Per il vicesindaco, Seby Sgroi, "le attività del Centro diurno per la famiglia hanno preso il via da qualche tempo. Abbiamo voluto, sin da subito, ritornare alla normalità - ha sottolineato Sgroi- e la risposta dei miei concittadini è stata grande e forte. Quest’anno - ha concluso – il coinvolgimento dei minori del Sai va a suggellare l’indole accogliente e integrativa dei sangregoresi".