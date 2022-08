Linguaglossa, giovedì 18 agosto la conferenza stampa per i festeggiamenti di Sant'Egidio Abate

Ogni anno, a fine agosto, la chiesa madre di Linguaglossa, s'indora di luci e si colora di fiori. Attende lui, il patrono cittadino, “Sant'Egidio Abate”. “Anche quest’anno, non volevamo far mancare ai tanti nostri devoti, uno degli appuntamenti ecclesiastici più importanti dell’anno: i solenni festeggiamenti in onore di “Sant’Egidio Abate”, a Linguaglossa, vissuta, come sempre, all’insegna della preghiera e devozione personale”.

Ha così affermato Gaetano Ragaglia, presidente dell’associazione “Commissione festeggiamenti Sant’Egidio Abate”, il “deus ex machina”, della manifestazione. L’evento e il programma, saranno presentati, in conferenza stampa, giovedì 18 agosto, alle ore 11, presso la Sala Consiliare del Comune, in piazza Municipio 23.

A Linguaglossa, il culto del Santo è legato alla protezione della Città da lava e terremoti, causati dall'Etna. È venerato come patrono dei lebbrosi, degli storpi e dei tessitori. In alcune zone d'Europa, dove il culto è davvero notevole, la figura del Santo è anche legata alla protezione dei bambini. Alla conferenza stampa, saranno presenti, Luca Stagnitta, sindaco di Linguaglossa, Don Orazio Barbarino, arciprete parroco Chiesa Madre Santa Maria delle Grazie, l'assessore agli eventi Alessio Musumeci, l'assessore allo spettacolo Renato Barletta, Gaetano Ragaglia, presidente dell’associazione “commissione festeggiamenti Sant’Egidio Abate”, Salvatore Castorina, governatore della confraternita ”Sant’Egidio Abate”, Filippo Bonaventura, comandante capo dei carabinieri sezione Linguaglossa, Antonio Ardizzone, comandante dei vigili urbani eil maresciallo forestale, Antonino Ruffino.