Bellini Festival, il soprano Bing Bing Wang canta alla Badia di Sant'Agata

Entra nel vivo della sua programmazione per il mese di ottobre la XIV edizione del Bellini Festival e dopo il grande successo di pubblico della prima parte dei concerti dello scorso settembre, giovedì 13 ottobre arriva a Catania Bing Bing Wang, una delle più popolari e giovani cantanti liriche cinesi, per il Concerto 'Vaga luna'è, dedicato alla musica da camera di Vincenzo Bellini. Il concerto, in programma alle 20.30 nella Badia di Sant'Agata, vedrà protagonista il soprano nell'interpretazione di numerose arie da camera di Bellini, accompagnata per l'occasione in maniera del tutto originale ed inconsueta da Davide Sciacca alla chitarra e dal Quartetto Agathae. Attivissima in Oriente, dove è regolarmente ospite fissa nei più popolari programmi della televisione nazionale cinese come uno dei dieci soprani migliori della Repubblica Popolare Cinese, Bing Bing Wang si è diplomata al conservatorio Giuseppe Verdi a Milano, per poi debuttare già in giovane età numerose opere nei maggiori teatri dell'opera in Italia, Francia, Australia, Stati Uniti, Israele, interpretando ruoli come Liu in Turandot, Nedda in Pagliacci, Micaela in Carmen, Mimi in La Boheme, Violetta nella traviata, Adina in L'Elisir d'amore. "Sono molto onorata - ha detto Bing Bing Wang ospite del primo canale della televisione cinese nazionale CCTV prima di partire per l'Europa - di cantare Bellini a Catania, la sua città e ringrazio di cuore il grande maestro Enrico Castiglione per questo prezioso invito di cui si sta parlando tanto in Cina, dove ho cantato per la prima volta alla televisione cinese le sue arie da camera per milioni di telespettatori che non sapevano chi fosse Bellini e che non avevano mai ascoltato la sua musica". "Da quando Castiglione ha portato per la prima volta la rappresentazione della Norma in Cina - ha aggiunto - la musica di Vincenzo Bellini è diventata ascoltatissima. Sono tutti pazzi per Bellini a Pechino e Hong Kong e i giovani cantanti cinesi lo studiano molto anche in Cina non solo in Europa".