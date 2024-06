"Gen-E", Catania ospiterà l'edizione 2024 del festival europeo dell'imprenditorialità giovanile

Martedì 2 luglio alle ore 11, nella sala giunta di Palazzo degli Elefanti, il sindaco Enrico Trantino accoglierà la conferenza stampa di presentazione di Gen-E, il più grande Festival europeo dell'imprenditorialità giovanile in programma a Catania dal 2 al 4 luglio. Il capoluogo etneo è la città scelta per l'edizione 2024 dell'evento promosso da Junior Achievement Europe che ogni anno unisce studenti, docenti, rappresentanti dei Media, delle Istituzioni e delle imprese provenienti da oltre 40 Paesi.

L'obiettivo è valorizzare e premiare idee, competenze, storie dal mondo della scuola e portare temi sociali e valoriali urgenti all’attenzione del pubblico internazionale, con il coinvolgimento di cittadini, associazioni, realtà del terzo settore. Saranno presenti all'incontro anche il rettore dell'università di Catania, Francesco Priolo, Rosario Fresta, presidente Ance Catania, Antonino Belcuore, commissario straordinario della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura del Sud Est Sicilia, Anna Gionfriddo, Country manager Manpower group Italia, Salvatore Nigro, Ceo Junior Achievement Europe, Antonio Perdichizzi, presidente Junior Achievement Italia e Isola Catania, Federica Celestini Campanari, commissario Agenzia italiana gioventù, Tiziana dell’Orto, segretario generale EY Foundation. La conferenza stampa sarà anche l'occasione per un confronto su problematiche locali e nazionali, come la disuguaglianza educativa e l’abbandono scolastico, e sulla ricerca di soluzioni costruttive che aiutino a creare opportunità per tutti.