Una fiaccolata a Misterbianco per ricordare le vittime di violenza

L’associazione nazionale "Vittime Civili di Guerra" è promotrice di una fiaccolata per manifestare la propria vicinanza ai familiari di Jenny Cantarero, la 27enne uccisa venerdì da un soggetto ancora da identificare, e ai cittadini di Lineri. La manifestazione si svolgerà oggi pomeriggio alle 18, con percorso Piazza Berlinguer - via Nobel. Sarà presente anche il sindaco, Marco Corsaro.

"Femminicidi, violenze e abusi: le donne - si legge nella nota dell'associazione - continuano a essere nel mirino di uomini vigliacchi e senza scrupoli. La nostra associazione, sempre in prima linea nel contrasto a ogni forma di violenza e in nome della Pace - dichiara Andrea Bruno, referente regionale dell’ANVCG - sarà presente con il suo Presidente Provinciale nonché Presidente Onorario, Giuseppe Castronovo insieme a una delegazione di associati alla fiaccolata organizzata in memoria di Jenny e affinché, nel breve termine, gli inquirenti possano fare luce sulla tragedia che ha interessato la sua famiglia e, in particolare la figlioletta di appena 2 anni. Saremo presenti per dire 'No alla Violenza’ e lanciare un messaggio di Pace".