Asp Catania, la Fials chiede più operatori sanitari per ridurre le liste d’attesa 

"Ci chiediamo come sia possibile ridurre i tempi delle liste di attesa se i reparti sono sotto organico. Bisogna urgentemente intervenire potenziando tutte le figure di operatori sanitari necessari a garantire una corretta assistenza ai pazienti". È quanto chiede in una nota Agata Consoli, segretario provinciale della Fials Catania. "In tutto questo - spiega Consoli - emerge e va evidenziata la figura dell’operatore sociosanitario. Figura che nel meridione è stata riconosciuta ed è stata inserita in pianta organica tardivamente rispetto alle regioni settentrionali, con ogni conseguenza rispetto al giusto riconoscimento del suo valore, con una ridotta dotazione organica che non consente la copertura dei turni notturni e con la conseguenza che spesso vengono adibiti ad attività di natura diversa rispetto a quella che sarebbe di loro competenza, senza che vi sia un’adeguata considerazione di questa figura tra gli altri operatori della sanità". ?

La Fials dunque rivolge un invito "a migliorare il sistema sanitario, ciò non solo per i lavoratori, che hanno diritto alla tutela del loro benessere psico-fisico, ma anche per l'utenza, che deve ottenere cure adeguate e tempestive. Speriamo quindi di sensibilizzare il mondo politico in merito a questa situazione generale della sanità, in questo senso non ci stiamo solo muovendo nelle realtà provinciali e regionali, ma è la stessa segreteria nazionale che sta agendo e sta puntando a dar voce dentro i palazzi della politica alle necessità ed alle richieste dei lavoratori e degli utenti- cittadini".