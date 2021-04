Fiamme in un'azienda agricola: coinvolti nel rogo automezzi e container

I vigili del fuoco sono intervenuti in contrada Coda Volpe domando l'incendio ed evitando che il rogo si propagasse all'intera struttura: le cause sono in corso di accertamento

La squadra dei vigili del fuoco,del distaccamento Sud del comando provinciale di Catania, é intervenuta ieri sera per lo spegnimento di un incendio che ha coinvolto un'azienda agricola nei pressi della Collina Primosole, nella zona sud di Catania, sulla stradale Coda Volpe. L'incendio si è sviluppato in uno spazio esterno dell'azienda ed ha coinvolto, oltre ad un container e attrezzature agricole, anche un trattore ed un camion. Insieme alla squadra dei vigili del fuoco del distaccamento, ha operato anche una ulteriore squadra inviata dalla Sede Centrale con il supporto di due autobotti di rincalzo. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. L'intervento delle squadre di soccorso ha scongiurato che le fiamme si propagassero e coinvolgessero l'intera azienda. Non sono stati segnalati danni a persone o ad animali.