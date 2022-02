Fiera, l’assessore Barresi avvia piano per differenziare i rifiuti nei mercati

Lunedì 28 febbraio alle ore 10,30, in via Pacini, l’assessore all’ambiente e alla nettezza urbana Andrea Barresi, avvierà insieme ai responsabili e agli operatori della Dusty e della Polizia Municipale, un piano di sensibilizzazione degli operatori dello storico mercato di piazza Carlo Alberto, per effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti, a separare ed esporre correttamente gli scarti. Per una settimana, fino al 7 marzo, quando scatterà anche il piano repressivo per chi non rispetta le regole, gli operatori commerciali del settore alimentare e non, saranno invitati a seguire le istruzioni e garantire, a conclusione dell’attività mercatale, una celere selezione dei rifiuti e il loro trasporto, contribuendo fattivamente ad aumentare i livelli di differenziata e mantenere il decoro alla ‘Fera o Luni’, uno dei più grandi mercati storici all’aperto della Sicilia. La nuova modalità di conferimento dei rifiuti pianificata dall’Amministrazione Comunale in sinergia tra gli assessorati comunale Ecologia e Attività Produttive, finora mai sistematicamente attuata a Catania, riguarderà, a breve, anche il mercato storico della Pescheria e i mercatini rionali, secondo un piano di attuazione che si concluderà in poche settimane.