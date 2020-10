Al via la Fiera mediterranea del Cavallo presso la tenuta Ambelia

Si rinnova l'annuale appuntamento imperdibile in Sicilia per tutti gli amanti del mondo equestre, con la Fiera mediterranea del cavallo, promossa dalla Regione Siciliana, in collaborazione con Fieracavalli di Verona. Tre giorni, dal 9 all'11 ottobre, ricchi di sport, divertimento e spettacoli e in totale sicurezza. Cornice d'eccezione della manifestazione sarà la tenuta di Ambelia, la più antica stazione di monta dell'Isola, a Militello, in provincia di Catania, impianto gestito dall'Istituto regionale per l'incremento ippico della Sicilia e oggi sede del Centro equestre mediterraneo.



Tante le razze protagoniste del week end, che ospiterà operatori, sportivi, appassionati e curiosi, in un suggestivo contesto di natura e arte, di sapori e colori della terra di Sicilia. Situata sulle ultime pendici dei Monti Iblei, i 45 ettari di Ambelia saranno teatro di presentazioni, dimostrazioni, animazioni, eventi folkloristici e, a termine della giornata, uno speciale Gala dal titolo “Trinacria tra storia, miti e leggende” che evoca miti e leggende della valle dell'Etna, con artisti di fama internazionale. Divertimento formato famiglia con un'attenzione particolare ai più piccoli, che troveranno animazioni, giochi e didattica con i pony e con gli asini.



"Questa manifestazione – commenta il presidente della Regione Nello Musumeci - è una vetrina d'eccezione per la nostra terra, ma anche una straordinaria occasione di incontro per esplorare attraverso il cavallo le nuove frontiere dello sport, del turismo e del tempo libero. E invito tutti i siciliani a partecipare".



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.