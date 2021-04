Filcams, appalto di sanificazione e pulimento della StM

Per Davide Foti, segretario generale della Filcams e Concetta La Rosa, segretaria provinciale: “L’accordo è arrivato in un momento davvero complesso a causa della pandemia e decisamente critico per il mondo del lavoro. Lo consideriamo un grande passo in avanti nell’ambito dell'appalto industriale più grande del Sud Italia. Lo spirito concertativo e collaborativo della “Vivaldi e Cardino SPA” ha fatto si che decine di lavoratrici e lavoratori dell'appalto aumentassero diritti e salario proprio in questa fase di grande difficoltà. Queste buone pratiche evidenziano come attraverso una corretta e buona relazione sindacale e una corretta visione del Contratto Collettivo Nazionale, si possono e si devono migliorare sempre i profitti aziendali e i diritti individuali. Come sindacato siamo certi che si possono equilibrare l'azione e gli sforzi condivisi tra datore di lavoro, lavoratori. Per la “Vivaldi e Cardino SPA” che opera all'interno dello scenario nazionale e territoriale del Multiservizi, è possibile gestire in maniera propositiva l'appalto e il lavoro. Con la società abbiamo anche sottoscritto un importante protocollo contro la violenza di genere nell'ambito del settore appalti multiservizi, argomento molto sensibile rispetto a tutto quello che si registra in questo momento storico”. Ora l’azione della Filcams si sposta sul fronte del Ccnl del settore Multiservizi fermo da 7 anni, “con gravissime colpe delle aziende - concludono Foti e La Rosa- che vorrebbero barattare diritti con salario, cosa che indigna non solo il Sindacato ma tutte le lavoratrici ed i lavoratori di un settore oramai essenziale come la sanificazione ed il pulimento"