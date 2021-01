Controlli anti Covid, le fiamme gialle sanzionano 10 persone

Nel corso della settimana appena trascorsa i finanzieri del comando provinciale di Catania hanno continuato l’attività di prevenzione e controlli in materia di misure di contenimento della diffusione del Covid-19 e del rafforzamento delle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, le pattuglie dei finanzieri si sono dislocate nei principali snodi stradali della provincia per intercettare gli eventuali spostamenti di persone verso i comuni limitrofi e soprattutto gli spostamenti non autorizzati nelle ore notturne dalle ore 22 alle ore 05

In diverse circostanze le persone controllate hanno addotto futili o falsi motivi, cioè si spostavano senza comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o di urgenza ovvero per motivi di salute o per fare rientro presso il proprio domicilio o residenza violando il DPCM del 14.01.2021. L’impiego di 16 pattuglie delle fiamme gialle nel solo fine settimana scorso ha consentito di sottoporre a controllo 94 persone e 65 veicoli, nonché 10 esercizi commerciali. Sono stati sanzionati 10 soggetti per variegate violazioni inerenti al fenomeno pandemico, quali il mancato uso della mascherina, il divieto di uscire dal proprio comune di residenza senza valide giustificazioni o nelle ore notturne.