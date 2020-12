Operazione antimafia della finanza, corruzione elettorale: indagato il deputato Sammartino

C'è anche il deputato di Italia Viva all'Assemblea regionale Siciliana, Luca Sammartino, tra i 38 indagati dell'inchiesta Report della Dda di Catania, su indagini della guardia di finanza. Il reato ipotizzato nei suoi confronti è di corruzione elettorale. E' quanto emerge dall'avviso conclusioni indagini notificato agli indagati dalle Fiamme gialle del comando provinciale di Catania, in collaborazione con lo Scico. Nel capo di imputazione si contesta a Sammartino "promesse di utilità" a Girolamo 'Lucio' Brancato, ritenuto esponente di spicco della frangia del clan Laudani capeggiata da Orazio Scuto, "in cambio del proprio voto e dei suoi familiari". Secondo l'accusa le "utilità" erano "un posto di lavoro di un nipote di Brancato alla Mosema, società di Mascalucia a partecipazione pubblica per la gestione di rifiuti" e "lo spostamento di una cabina telefonica nei pressi della pizzeria di sua moglie a Massa Nunziata-Mascalucia". Il legale di Sammartino, l'avvocato Carmelo Peluso, ha commentato: "Ci difenderemo in maniera adeguata appena conosceremo i dettagli della contestazione". Il commento di Luca Sammartino sull’indagine a suo carico: "Apprendo la notizia dagli organi di stampa. Sono consapevole di non aver commesso alcun reato. Quando avrò contezza degli atti, sarò in condizione di replicare e mi difenderò adeguatamente". Sammartino, che presiede la commissione Cultura, formazione e lavoro dell'Ars, sta già affrontando una indagine per corruzione elettorale legata alle Regionali del 2017, quando centrò l'elezione al Parlamento regionale con 32.492 preferenze.