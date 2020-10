Sequestrati dalla finanza 8 mila pallet con marchi falsificati: denunciati in 4

Controlli a tappeto dei finanzieri del comando provinciale etneo nelle fabbriche che producono pedane in legno. Sono stati scoperti così 4 opifici clandestini dove venivano contraffatti marchi registrati ed in cui lavoravano, tra gli altri, 12 lavoratori in nero di cui 5 indebiti percettori di reddito di cittadinanza. Sono stati sequestrati circa 8000 pallet, numerosi cliché per l’illecita marchiatura a fuoco e macchinari per la produzione.

In particolare le fiamme gialle hanno individuato numerose imprese, una delle quali peraltro sconosciuta al fisco, che producevano e

commercializzavano pallet e bancali in legno utilizzati abitualmente per lo stoccaggio e la movimentazione delle merci. Le pedane, però, riportavano illecitamente il marchio Epal del Consorzio Conlegno, l’organizzazione che raccoglie e tutela molte aziende del settore del legno e che impone determinate caratteristiche costruttive ai propri prodotti. L’utilizzo delle pedane sottoposte a sequestro, oltre che essere potenzialmente nocivo per la salute a causa della presenza nel legno di vernici ed impregnanti non tracciati, possono rivelarsi anche molto pericolose per gli operatori che le maneggiano, non essendo garantita la robustezza e qualità dei materiali impiegati per la loro costruzione. Non sono purtroppo nuovi alla cronaca incidenti sul lavoro per schiacciamento da materiali pesanti.

Le fabbriche utilizzavano ingegnosi cliché a fuoco artigianali rinvenuti che, per il loro funzionamento, erano alimentati in maniera improvvisata da bombole del gas modificate, aumentando così i rischi di incendio o esplosione presso le fabbriche clandestine. L’intervento si è concluso con la denuncia di 4 persone per commercio di prodotti contraffatti, utilizzo di segni mendaci, ricettazione e reati ambientali.