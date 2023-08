I finanzieri del comando provinciale hanno sequestrato a Giarre circa 70mila prodotti di vario genere, tra i quali bigiotteria e prodotti di merceria utilizzati nel confezionamento di bomboniere e pacchetti regalo.



Nel corso dell’intervento, in punto vendita della cittadina ionica, gestito da un imprenditore cinese, le fiamme gialle della hanno individuato diversi prodotti, per la maggior parte accessori per capelli, articoli da regalo, stickers adesivi e altro materiale privo degli standard di sicurezza previsti dai regolamenti dell'Unione Europea.Al titolare dell’impresa, segnalato alla Camera di Commercio, sono state notificate sanzioni amministrative per 25mila euro.