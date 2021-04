Maxi operazione delle fiamme gialle: sequestrati 165 chili di marijuana

Sono stati arrestati in tre: un cittadino moldavo e due italiani. La droga viaggiava su un furgone intercettato dai finanzieri nei pressi di Misterbianco

I finanzieri del comando provinciale di Catania hanno sequestrato 165 chili di marijuana e hanno arrestato 3 persone (un cittadino moldavo e due italiani) per il reato di traffico e detenzione, ai fini dello spaccio, di stupefacenti. La scoperta dei militari è avvenuta a seguito dei controlli effettuati sul territorio. Infatti nel corso di questa attività è stato notato un furgone condotto da S.N., 41 anni, originario della Moldavia e residente in Spagna, entrare a gran velocità in un deposito di Misterbianco, dove era atteso da altre due persone. Si trattava di M.V., 48 anni, nato a Torino e residente a Catania, e G.L., 32 anni, nato a Catania e residente a Ragusa.

I finanzieri hanno trovato e sequestrato circa 153 kg di marijuana del tipo skunk, ad alto potenziale stupefacente, e circa 12 kg di hashish, suddivisi in panetti. I tre sono così stati arrestati per traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.