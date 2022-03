Guardia di finanza, sequestrato un tratto di spiaggia alla Playa: denunciato il gestore di uno stabilimento

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di polizia demaniale e di controllo economico del territorio, disposti dal reparto operativo aeronavale di Palermo, i finanzieri della sezione operativa navale di Catania hanno sottoposto a sequestro un’area di demanio marittimo alla Playa in concessione a un noto stabilimento balneare del capoluogo etneo.

In particolare, la guardia di finanza di Catania ha scoperto, dal mare, dell'esistenza di consistenti lavori di escavazione e di sbancamento di materiale sabbioso nel litorale con un mezzo meccanico per i quali non sarebbe stata richiesta l'autorizzazione all'Ufficio del demanio della Regione Sicilia.

I militari, che hanno inoltre sequestrato il mezzo meccanico utilizzato per lo sbancamento, hanno denunciato il gestore dello stabilimento balneare per il reato di distruzione e deturpamento di bellezze naturali.