Agrumicoltura, Diana (Arancia Rossa IGP): "Bene le misure a sostegno della filiera varate dalla Regione Siciliana"

“Esprimiamo apprezzamento per le misure a sostegno dell’agrumicoltura varate dal governo regionale. In questi difficili mesi, caratterizzati dal caldo anomalo, siccità persistente e cicloni mediterranei, abbiamo mantenuto un costante contatto con le istituzioni ponendo all’attenzione dell’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino, anche durante un convegno pubblico tenutosi a dicembre ad Ambelia, le difficoltà del settore agrumicolo e le possibili soluzioni. Per tutelare i nostri prodotti agricoli di qualità c’è bisogno di collaborazione e unità d’intenti tra organizzazioni agricole, consorzi di tutela e la Regione. Le misure appena approvate in finanziaria vanno in questa direzione. Attendiamo i decreti attuativi che renderanno operative e speriamo facilmente utilizzabili dall’intera filiera agrumicola tali misure". Lo afferma il presidente del Consorzio di tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP Gerardo Diana.