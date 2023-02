Finanziaria regionale, 300 mila euro a Biancavilla per riqualificare la villa comunale

Un emendamento della Finanziaria regionale, approvata ieri dall'Assemblea regionale siciliana destina 300 mila euro a Biancavilla. "È una notizia bellissima che ci offre la possibilità di metterci subito al lavoro per un progetto che può tradursi in realtà: con il finanziamento di 300 mila euro prevediamo un intervento massiccio dentro la Villa comunale. Riporteremo a nuovo il verde del giardino e realizzeremo delle aree per i bambini", questo il commento del sindaco di Biancavilla Antonio Bonanno. "La somma a disposizione permette di riqualificare il giardino e rendere la Villa comunale ancora più bella e vivibile. Saranno piantati nuovi alberi e saranno resi ancora più funzionali l'area attrezzata per lo sport e il parco giochi dedicato ai bambini".