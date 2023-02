Finanziaria regionale, stanziamento anche per lo stadio "Averna" di Riposto

Anche il Comune di Riposto beneficerà di finanziamenti regionali, a seguito dell'approvazione del maxi emendamento approvato in Assemblea, relativo all'approvazione della Finanziaria 2023. Oggetto dell’intervento economico, per il quale esprime soddisfazione il sindaco di Riposto, Enzo Caragliano, è lo stadio ripostese “Luigi Averna” di Torre Archirafi. Il principale impianto sportivo della città, usufruirà di uno stanziamento pari a 200 mila euro. "L'emendamento, approntato dal gruppo Fratelli D'Italia – afferma soddisfatto l’assessore allo Sport, Carmelo D’Urso - era dapprima previsto per una somma complessiva di 100mila euro, successivamente la somma è stata rimpinguata dal gruppo "Sud chiama Nord", portandola a 200mila euro. Grazie ai miei riferimenti politici, è stato possibile inserire questa struttura importante per le nostre realtà sportive e non solo, positivo e apprezzabile il contributo di “Sud chiama Nord” per il rimpinguamento dei fondi. Abbiamo pronto un progetto di massima che prevede la sistemazione degli spogliatoi e servizi, nonché la riqualificazione del terreno di gioco, la recinzione e tutti gli interventi necessari per rendere l’impianto sportivo di Torre Archirafi interamente agibile".