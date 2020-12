Finaria, Corte appello di Catania revoca il fallimento della società

La prima sezione civile della Corte d'appello di Catania ha revocato il fallimento di Finaria, società capofila del gruppo imprenditoriale di Antonino Pulvirenti, ex patron del Calcio Catania e della ex compagnia aerea Wind Jet. I giudici hanno rimesso gli atti al Tribunale per l'ulteriore corso della procedura di concordato preventivo, che era stato dichiarato inammissibile, in primo grado, il 16 luglio scorso, contemporaneamente alla dichiarazione di fallimento della società.