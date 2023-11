La Città metropolitana di Catania sta per uscire dallo stato pre-dissesto finanziario

La Città metropolitana di Catania si appresta ad uscire dallo stato di pre- dissesto finanziario avendo ripianato in anticipo, rispetto alla scadenza del 2029 il disavanzo. La notizia è stata data dal Sindaco metropolitano Enrico Trantino . "Gli aiuti stanziati dallo Stato ed un atteggiamento prudente dell’Ente nella predisposizione dei documenti contabili di programmazione inerenti le entrate tributarie - spiega - hanno consentito il ripiano anticipato del disavanzo”. Questo traguardo getta una luce positiva sul futuro dell’Ente e sui servizi erogati ai cittadini. Il disavanzo, creato dalle politiche finanziare fino al 2017, aveva determinato lo stato di pre-dissesto e la mancanza di fondi utili alla gestione di importanti servizi, quali la viabilità, l’edilizia scolastica e i servizi sociali a tutela delle categorie fragili.

"La Città metropolitana - ha sottolineato il ragioniere capo, Francesco Schillirò - ha accumulato alla data del 31 dicembre 2018 un risultato di amministrazione negativo di ben 63 milioni di euro, che nel 2023 è stato definitivamente pareggiato. Una decisa inversione di tendenza dello Stato, nell’ultimo anno, è venuta in soccorso alle Città metropolitane con lo stanziamento di somme con cui ripianare anticipatamente il disavanzo". Su 45 milioni di euro stanziati dal governo per le province e le città metropolitane in pre-dissesto, alla Città metropolitana di Catania sono andati 6 milioni l’anno scorso e i restanti 3 quest’anno. Ulteriori bonus statali, fondi Covid e aiuti per i costi di bollette energetiche, pari a 15 milioni di euro, hanno consentito, nel 2023 alla Città metropolitana di Catania di ripianare il disavanzo. Il programma che consente di rientrare nella normalità verrà proposto al consiglio metropolitano per la definitiva approvazione.