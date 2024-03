Rompe il finestrino di un'auto per rubare al suo interno: arrestato

Gli agenti della squadra volante della Questura di Catania sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un collega libero dal servizio, il quale aveva notato un tentativo di furto ai danni di un'auto lungo viale Ruggero di Lauria.

Il sospetto individuo è stato individuato e bloccato dalla pattuglia, rivelando essere un 25enne catanese con precedenti penali. Gli agenti hanno constatato che il giovane aveva danneggiato il finestrino anteriore destro di un'auto parcheggiata nel tentativo di perpetrare un furto.

Il proprietario dell'auto, prontamente rintracciato, ha presentato una formale querela, consentendo alle forze dell'ordine di procedere all'arresto del giovane, accusato del reato di tentato furto aggravato.

Dopo essere stato condotto presso gli uffici della Questura, il procuratore di turno è stato informato dell'accaduto e ha ordinato la misura degli arresti domiciliari per il giovane, in attesa dell'udienza con rito direttissimo. Parallelamente al reato di tentato furto, l'indagato è stato denunciato in stato di libertà per il reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere, poiché è stato trovato in possesso di un coltellino.

