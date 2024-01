Finiti i lavori di restyling nella nuova piazza dei Martiri

Sabato 27 gennaio alle ore 11 il sindaco Enrico Trantino e il vicesindaco Paolo La Greca consegneranno piazza dei Martiri ai cittadini di Catania, a conclusione dei lavori di riqualificazione che hanno interessato l’ampio spazio attiguo al Passiatore, nei pressi della stazione Centrale, che da diversi anni versava in condizioni di degrado e pertanto non più frequentato dai cittadini. Il restyling è stato realizzato raddoppiando le zone a verde preesistenti, inserendo spazi per il passeggio sul prato e numerosi alberi aggiuntivi. Grazie a questi interventi, piazza dei Martiri, in passato nota come "u Chianu a statua", ora è un’area del tutto accessibile con un nuovo arredo urbano e nuovi percorsi anche per i portatori di handicap e che nella prossima primavera, grazie al nuovo impianto di irrigazione realizzato, con la crescita del prato e degli alberi sarà arricchita da nuovi colori e zone d’ombra. I lavori di manutenzione straordinaria di piazza dei Martiri sono stati eseguiti senza alcun costo per il Comune, grazie alla convenzione con Terna che ha messo a disposizione le somme di compensazione e riequilibrio ambientale, legate alla riqualificazione della linea di alta tensione della città di Catania e di parte della Sicilia Orientale.