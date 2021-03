Fipe Confcommercio incontra l'assessore Balsamo: "Meno burocrazia e sgravi per suolo pubblico"

Una delegazione dei titolari dei bar della Fipe Confcommercio ha incontrato l’assessore alle attività produttive Ludovico Balsamo. L’assessore ha ascoltato Dario Pistorio, Anna Urzì e Saro Menza su diverse problematiche che pesano sulla categoria ma si è parlato anche tanto di rilancio dei pubblici esercizi a Catania. Tra le tematiche che più stanno a cuore alla Fipe ci sono alcune misure per semplificare la richiesta di suolo pubblico già proposte in passato dagli imprenditori della ristorazione.

“Abbiamo chiesto all’assessore – spiega Dario Pistorio, presidente Fipe Confcommercio Catania - la possibilità di non presentare ogni anno la stessa richiesta di suolo pubblico, ma di poterla presentare una sola volta, con validità biennale o triennale, pagando solo la tassazione dell’anno corrente”. Una soluzione, ha rassicurato l’assessore Balsamo, che, una volta discussa, potrebbe già essere applicata entro fine mese.

“Abbiamo chiesto inoltre – continua Pistorio – lo sgravio per il suolo pubblico anche per l’anno 2021, come successo lo scorso anno, ma per questo si deve attendere l’attuazione del decreto Rilancio Italia dove è specificata anche questa voce. Nell’attesa, gli imprenditori possono quindi aspettare prima di pagare il tributo”.