Presentata la "firma grafometrica" all’Asec Trade

La firma grafometrica per un’Asec Trade all’insegna del “Paper Free”. Un servizio innovativo per continuare a rilanciare l’azienda partecipata e proseguire nel percorso di digitalizzazione e dematerializzazione già da tempo intrapreso. Si tratta di un particolare tipo di firma elettronica avanzata (Fea) che si ottiene rilevando i dati biometrici di un utente nel momento in cui appone la sua firma su un tablet per validare un documento elettronico. La presentazione è avvenuta presso gli uffici di via Cristoforo Colombo, alla presenza del presidente di Asec Trade Giovanni La Magna, dei componenti del CdA dell’azienda Francesco Nauta e Massimiliano Giacco e del dirigente Ingegnere Gaetano Pirrone. “Con la firma grafometrica- afferma il presidente La Magna- abbiamo voluto fare un ulteriore passo in avanti verso la digitalizzazione dell’azienda. L’ennesimo obiettivo che raggiungiamo con il preciso scopo di proiettarci verso l’eliminazione della carta puntando, come sempre, a migliorare l’esperienza in Asec Trade per i nostri clienti”. "Immaginare servizi aggiuntivi, utilizzando le nuove tecnologie, rappresenta una nostra assoluta priorità- spiegano i componenti del CdA dell’azienda Francesco Nauta e Massimiliano Giacco- raggiunto quest’obiettivo adesso guardiamo, con maggiore decisione, verso un’azienda plastic free".