Aci Sant'Antonio, firmata convenzione per l'ampliamento del cimitero

Nella giornata di ieri si è raggiunto un importante traguardo: l'apposizione della firma della convenzione del project financing costituisce un importane passo in avanti volto a rispettare tutta la nostra comunità e a dare una degna sepoltura ai nostri defunti. La stipulazione di questa convenzione che ha validità per un periodo di 18 anni è propedeutica al raggiungimento di determinati obiettivi: è infatti prevista una riqualificazione degli ambienti interni ed esterni del cimitero, ed è inoltre previsto l'inserimento di chioschetti che saranno adibiti alla vendita dei fiori, oltre all'ampliamento della struttura per un totale di circa 1700 loculi.

"Questa operazione fondamentale e nevralgica dimostra come l'amministrazione santantonese sia rispettosa e consapevole riguardo ai sentimenti di tutta la comunità, e come intenda rispettare il compito assegnatogli egregiamente, prendendo provvedimenti decisi e improrogabili per arrivare innanzitutto alla risoluzione delle priorità, in questo caso: conferire ai defunti l'onore ed il decoro che meritano", ha sottolineato l'Assessore Cettina Riolo, che poi ha aggiunto: "Questa convenzione è funzionale a donare ai nostri defunti una degna sepoltura, nel rispetto dei sentimenti della nostra gente. Il raggiungimento di questo obiettivo rende infinitamente orgogliosa l'amministrazione comunale, e deve rendere infinitamente orgogliosi tutti i cittadini. Nei prossimi giorni si procederà con gli accordi bonari per l'acquisizione dei terreni, i cui proprietari hanno già mostrato la massima disponibilità, e per questo li ringraziamo".

L'ampliamento del cimitero e tutte le migliorie apportate per affrontare questa problematica costituiscono un traguardo che puntavamo a raggiungere sin dalla campagna elettorale. Questo per tutta l'amministrazione comunale è solo l'inizio di un percorso virtuoso che simboleggia l'impegno incessante di ogni suo membro, al fine del rispetto dei diritti di ogni singolo abitante. Ringrazio dunque l'Assessora Riolo per avere sbloccato una situazione che si era purtroppo anchilosata da troppo tempo. A questi interventi ne seguiranno altri, sempre più incisivi, perchè l'attenzione verso i cittadini rappresenta per noi la parte più importante della missione politica che abbiamo intrapreso.