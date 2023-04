Ramacca, interventi di messa in sicurezza del fiume Gornalunga

Hanno preso il via lungo la strada statale 417, nel territorio di Ramacca, nel Catanese, gli interventi di somma urgenza per ripristinare gli argini del fiume Gornalunga. Nel recente passato, il corso d'acqua era esondato causando, in occasione di frequenti eventi di piena, pericolosi fenomeni di allagamento e, di conseguenza, danni alle colture circostanti. Gli interventi sono stati disposti e finanziati dall'Autorità di bacino della Presidenza della Regione Siciliana. "Con interventi concreti – dice il presidente Renato Schifani – portiamo avanti gli impegni presi per mettere in sicurezza i territori e limitare le conseguenze di eventi alluvionali come quelli che, negli ultimi mesi, hanno creato disagi a comunità locali e causato danni ingenti ai produttori. Nell’immediato, dunque, affrontiamo le situazioni più urgenti ma, allo stesso tempo, continuiamo a pianificare interventi di manutenzione precisi e puntuali sui fiumi che permettano di andare oltre una semplice prospettiva emergenziale". Le opere sono state divise in due parti: la prima è stata affidata dalla stessa autorità, mentre a occuparsi dell'altra sarà il Genio civile di Catania. Ciascun intervento riguarderà circa 900 metri dell'argine destro del corso d'acqua nei pressi dell'innesto con il canale Fiumefreddo e consisterà nel ripristino dei tratti danneggiati dall'alluvione. I lavori avranno un costo di circa 200 mila euro ciascuno e una durata prevista di trenta giorni.