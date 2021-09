Fiumefreddo, chiusa la strada provinciale 71 per lavori su strade attraversate dal Giro di Sicilia

Chiusura totale al transito veicolare, sino al 23 settembre in entrambi i sensi di marcia, dell’intero tratto della Sp71/I, esclusi i residenti e i proprietari dei fondi agricoli e i mezzi di soccorso e di cantiere, per interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria delle strade attraversate dal “Giro di Sicilia 2021”.

L’ordinanza emessa dall’ufficio tecnico dell’Amministrazione guidata dal sindaco metropolitano, Salvo Pogliese, interessa il tratto di strada che va da Fiumefreddo, innesto strada statale 114, a Marina di Cottone (innesto SR Riposto-Schisò), e che si sviluppa all’esterno del centro abitato di Fiumefreddo. La segnaletica necessaria sarà predisposta a cura dell’impresa aggiudicataria dell’appalto dei lavori seguendo le direttive del direttore dei lavori di concerto con il coordinatore della sicurezza. Il percorso alternativo potrà essere così dirottato: per i veicoli provenienti da Calatabiano verso la ex S R Riposto Schisò: percorrere la S statale 114, imboccare a sinistra il viale Immacolata nel Comune di Mascali e in successione la strada comunale denominata ex S R Riposto Schisò; al contrario per il percorso inverso. E’ fatto obbligo ai conducenti di tenere un comportamento prudente in conseguenza della segnaletica verticale di pericolo. Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi verrà verificato dagli organi di Polizia stradale. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della strada.