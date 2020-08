Flash mob della Lega a Vizzini contro l'apertura di un nuovo centro per migranti

Sabato alle ore 10 i militanti della Lega Sicilia Salvini Premier saranno presenti a Vizzini con un flash mob, per ribadire la propria contrarietà all’apertura di un centro di accoglienza nel comune del calatino. Lo scopo dell’iniziativa sarà quello di dare la voce alla comunità locale. Sulla vicenda è intervenuto il Commissario provinciale Anastasio Carrà. "Un nuovo Cara di Mineo - dichiara -è l’ultima cosa che serve ai cittadini di Vizzini e del Calatino. Scelte come questa sono gravemente irrispettose nei confronti di chi negli ultimi mesi si è dovuto scontrare con una pandemia globale e adesso sta finalmente provando a ripartire. Un territorio come quello del Calatino ha bisogno imprese, industrie, musei e di attrazioni turistiche e non di essere sfruttato per interessi superiori che gravitano attorno il business dell’immigrazione, siamo al fianco di tutti gli abitanti di questi territori".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.