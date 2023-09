Flash Mob a San Giovanni La Punta per chiedere giustizia per tutti gli animali

Anche a San Giovanni La Punta, nella centralissima piazza Lucia Mangano, si è tenuto il flash mob organizzato contemporaneamente in tante piazze italiane dal Partito Animalista Italiano per chiedere giustizia per tutti gli animali. L’estate che ormai volge al termine è stata una delle più cruente per gli animali. Da nord a sud tantissimi casi di cronaca relativi ad animali uccisi barbaramente, l’ultimo dei quali relativo alla tragica uccisione dell’orsa Amarena a San Benedetto dei Marsi, che ha destato particolare commozione nell’opinione pubblica.

Quindi, virtualmente, la piazza di San Giovanni La Punta, con un flash mob e una fiaccolata, si è unita virtualmente a Trieste, Prato, Arezzo, Rimini, Cava dei Tirreni, Crevalcore, Messina e alle altre città coinvolte nell’evento.

"Mai, come negli ultimi mesi, si è registrata una tale violenza contro gli animali. Anche in Sicilia siamo stati costretti a denunciare tragici casi relativi all’uccisione di cani randagi e gatti di colonie. – ha affermato Patrick Battipaglia, coordinatore regionale del Partito Animalista Italiano – Animali uccisi barbaramente senza alcuna pietà. Mai come questa estate abbiamo ricevuto così tante segnalazioni di maltrattamenti. E’ il momento di farsi sentire e di dire basta a queste violenze. Quindi una fiaccolata e un flash mob organizzati in tutta Italia dal Partito Animalista – conclude Patrick Battipaglia – per gridare a gran voce #giustizia per gli animali".