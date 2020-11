Focolaio in una scuola di Palagonia, 950 alunni in isolamento

Un'intera scuola in isolamento, compresi la dirigente scolastica, i docenti e il personale Ata. Accade a Palagonia, dove 950 bambini dell'istituto comprensivo 'Blandini' sono finiti in quarantena insieme con oltre duecento tra docenti e personale scolastico. Una misura precauzionale adottata dall'Azienda sanitaria provinciale dopo la scoperta della positività di due alunni e tre insegnanti. L'allarme è scattato con il susseguirsi delle segnalazioni: prima un bimbo della scuola primaria, poi un ragazzino della secondaria, a seguire i tre docenti. "Ci siamo messi subito all'opera con l'Asp - spiega all'agenzia Dire la dirigente scolastica, Concetta Iudica - e abbiamo portato a termine tutti i percorsi di tracciamento facendo un ottimo lavoro. Alla fine gli esperti dell'Azienda sanitaria hanno deciso di chiudere la scuola e di mettere tutti noi in isolamento". I tamponi per tutto l'istituto inizieranno lunedì, mentre la scuola resterà chiusa fino al 19 novembre. Iudica, intanto, porta avanti l'istituto da casa: "Tutte le famiglie sono state raggiunte da comunicazione ufficiale da parte della scuola e ora dovremo fare i tamponi. Non è facile lavorare in questa situazione - aggiunge - e questa vicenda ha creato chiaramente apprensione. Teniamo molto alla salute dei ragazzi, dei nostri insegnanti e del personale".