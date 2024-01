Legalità, la fondazione Giuseppe Fava lancia un concorso giornalistico per i giovani

Sensibilizzare i giovani alla conoscenza e all'approfondimento dei temi legati alla legalità e al contrasto delle mafie, partendo dall'osservazione e descrizione della realtà del territorio in cui vivono. È la finalità del concorso giornalistico "Apri la finestra sulla tua città e raccontaci dove vedi la mafia, l'illegalità e le ingiustizie" promosso dalla Fondazione che porta il nome di Giuseppe Fava, il giornalista ucciso dalla mafia a Catania il 5 gennaio del 1984.

Il concorso è promosso in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale e si inserisce nell'ambito delle attività culturali che la Fondazione Fava propone da anni per i giovani. Con il coinvolgimento delle scuole di tutta l'Isola, vuole favorire lo sviluppo di una cultura della legalità, del rispetto dei diritti umani, della lotta alle mafie, principi su cui si fonda una società civile e la formazione di cittadini consapevoli e attivi. Il concorso per l'anno scolastico 2023-24 è rivolto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie.

L'obiettivo è di stimolare i giovani a riflettere, in maniera creativa, su quali siano i comportamenti e le azioni da compiere, in collaborazione con i familiari, gli insegnanti, gli amici e le Istituzioni, per creare un ambiente civile in cui tutti vedano rispettati i propri diritti, lottino per la legalità e contro le mafie.